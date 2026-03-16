Macron viajará a Japón y Corea del Sur para preparar el G7 y reforzar la cooperación

El Palacio del Elíseo anunció este lunes ese viaje en un comunicado en el que precisó que Macron irá acompañado por su esposa, Brigitte, en un desplazamiento centrado en abordar las prioridades de la presidencia francesa del G7.

La primera gran prioridad de esa presidencia, de cara a la cumbre programada del 15 al 17 de junio en Evian, en los Alpes franceses, es hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos actuales.

Unos desequilibrios que tienen que ver, para París, con una producción excesiva de China, que por falta de demanda interna está inundando otros mercados internacionales, pero también los llamados "déficits gemelos" de Estados Unidos (el comercial y el fiscal), así como las carencias de inversión en Europa.

Las otras grandes prioridades de Francia son redefinir un marco de trabajo entre los países ricos y el mundo desarrollado y garantizar un crecimiento económico equilibrado que garantice estabilidad financiera a través de unas "reglas de juego equitativas".

El presidente francés pretende aprovechar igualmente su viaje, según el Elíseo, para reafirmar "la importancia de la autonomía estratégica de un diálogo basado en valores compartidos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Macron, su visita a Japón será la cuarta desde que es presidente y debe servir para "reforzar la cooperación bilateral en los sectores estratégicos" y marcar convergencias en "los grandes retos internacionales y globales".

Será su primer desplazamiento a Corea del Sur como jefe del Estado y allí aprovechará para llevar "a un nuevo nivel de ambición" la relación entre París y Seúl en prioridades comunes como la innovación y la cultura, pero también en el refuerzo de los vínculos económicos y en las inversiones cruzadas.