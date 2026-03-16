Trump afirma que tiene “derecho absoluto” de imponer aranceles de otra forma

“Tengo el derecho absoluto de imponer ARANCELES de otra manera, y he empezado a hacerlo”, aseguró Donald Trump en una extensa publicación en su red Truth Social.

El presidente hace una aparente referencia a las investigaciones comerciales lanzadas por su administración contra varios países.

Trump instauró un 10% de aranceles sobre las importaciones estadounidenses por orden ejecutiva, poco después del fallo de la Corte Suprema.

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En otra publicación el mismo domingo, atacó al juez federal James Boasberg por anular las citaciones al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, emitidas como parte de una investigación sobre el costo de las renovaciones de la sede del banco central.

“Lo que Boasberg ha hecho en el caso de ‘Demasiado Tardío’ Powell y en muchos otros, tiene poco que ver con la ley y todo que ver con la política”, se quejó Trump, citando el apodo que le puso al jefe de la Fed.

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El republicano ha insultado repetidamente a Powell por las políticas del banco central sobre los tipos de interés.

Trump ha sido explícito en reclamar tasas de interés más bajas, con duras críticas a Powell por considerar que ha sido sumamente lento en reducirlas.

“Esta Corte completamente inepta y vergonzosa no es lo que nuestros maravillosos Fundadores concibieron como la Corte Suprema de Estados Unidos”, escribió el mandatario.

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