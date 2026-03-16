Mundo
16 de marzo de 2026 - 14:43

Portaviones de EE.UU. opera sin pausas y Trump critica tibia reacción de aliados para proteger Ormuz

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy críticas contra algunos países por lo que consideró como tibia respuesta a su llamado para proteger el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán en represalia por los ataques iniciados en febrero.

Por ABC Color

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió, según el reporte de AFP.

Los precios del petróleo abrieron hoy entorno a los 100 dólares por barril mientras las bolsas asiáticas operaron mixtas, al continuar la guerra en Oriente Medio sin señales de un final a la vista.

Estados Unidos movilizó su fuerza naval y aérea hacia Medio Oriente para su operativo militar en coordinación con Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La OTAN

El mandatario -según EFE- recordó que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, aunque no quiso detallar las naciones a las que se refería.

“ ¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros. Pues bien, este es ese momento de necesidad”, criticó el mandatario.

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses, pero la idea ha sido rechazada por varios aliados, sobre todo europeos.

Lea más: El impacto económico en EE UU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral

Portaviones continúa sus operaciones

El portaviones “USS Abraham Lincoln” continúa sus operaciones aéreas día y noche durante la Operación Furia Épica, informó el Comando Central (Centcom) estadounidense en su cuenta de la red social X.

Según el Centcom, la embarcación navega cerca de Irán y su ala aérea embarcada está llevando a cabo oleadas de ataques consecutivas.

También está la región en guerra el “US Gerald Ford”. Ambos portaviones están acompañados de sus respectivos grupos navales de combate.