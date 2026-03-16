Portaviones de EE.UU. opera sin pausas y Trump critica tibia reacción de aliados para proteger Ormuz

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió, según el reporte de AFP.

Los precios del petróleo abrieron hoy entorno a los 100 dólares por barril mientras las bolsas asiáticas operaron mixtas, al continuar la guerra en Oriente Medio sin señales de un final a la vista.

Estados Unidos movilizó su fuerza naval y aérea hacia Medio Oriente para su operativo militar en coordinación con Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La OTAN

El mandatario -según EFE- recordó que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, aunque no quiso detallar las naciones a las que se refería.

“ ¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros. Pues bien, este es ese momento de necesidad”, criticó el mandatario.

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Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses, pero la idea ha sido rechazada por varios aliados, sobre todo europeos.

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Portaviones continúa sus operaciones

El portaviones “USS Abraham Lincoln” continúa sus operaciones aéreas día y noche durante la Operación Furia Épica, informó el Comando Central (Centcom) estadounidense en su cuenta de la red social X.

Según el Centcom, la embarcación navega cerca de Irán y su ala aérea embarcada está llevando a cabo oleadas de ataques consecutivas.

También está la región en guerra el “US Gerald Ford”. Ambos portaviones están acompañados de sus respectivos grupos navales de combate.