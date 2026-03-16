UE estará entre quienes más caro lo paguen si la guerra de Irán se agrava, según comisaria

"Lo que está claro es que Europa debe desempeñar un papel fundamental para poner fin a este conflicto. Si se agrava, debemos ser conscientes de que Europa podría ser una de las primeras en pagar el precio más alto", dijo en declaraciones a la prensa en el marco de un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

"Creo que tenemos que hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra, para reanudar las negociaciones diplomáticas, porque está claro que (...) Europa estará entre los primeros en pagar el precio, en asumir el costo de esta guerra".

Y añadió que por el momento los Veintisiete no están presentes en Irán, pero están "monitoreando la situación y listos para intensificar" su ayuda.

Además, a UE ha "enviado un equipo de expertos para analizar la contaminación tras los ataques contra infraestructuras industriales", dijo.

La Unión, dijo, es también consciente de "la dramática situación que atraviesa la población" donde escuelas, hospitales y redes eléctricas han sufrido daños en Teherán y en toda la región, "por lo que la población civil huye, buscando refugio donde puede"

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"Esto provoca un desplazamiento masivo dentro de Irán, pero también en toda la región, y esto puede desestabilizar a toda la región en algún momento", añadió.

Lahbib afirmó que desde el primer día la prioridad del bloque europeo "ha sido la repatriación y la seguridad de nuestros ciudadanos" y que se trabaja "a toda velocidad para facilitar los esfuerzos de repatriación a través de nuestro Mecanismo de Solidaridad de la UE".

En ese contexto, explicó que 23 países han activado el Mecanismo de Solidaridad de la UE, se han realizado 89 vuelos, incluidos cinco financiados íntegramente por la Comisión, y 11.000 ciudadanos han sido repatriados hasta el momento.

Por otra parte, la comisaria se refirió a la preocupación por la situación en otros países de Oriente Medio y al anuncio hoy de 450 millones de euros en ayuda humanitaria para Palestina, Líbano, Siria, Egipto y Jordania.

Expresó también "preocupación" por Gaza, donde "desde el principio, el Gobierno israelí ha reducido significativamente el acceso de la ayuda humanitaria".

Añadió que ahora Karem Shalom es el único cruce abierto y que resulta "claramente insuficiente para llegar a casi dos millones de personas necesitadas", y solicitó "la apertura sin restricciones de todos los cruces".

Como aspecto positivo, celebró la decisión del Tribunal Supremo israelí de suspender provisionalmente las nuevas leyes que habrían impedido a casi 40 organizaciones internacionales trabajar en Palestina.

En cuanto a Cisjordania, la comisaria dijo que "la violencia está generalizada".

Lahbib quiso lanzar un "mensaje contundente" como conclusión: "El derecho internacional humanitario no es un derecho arbitrario (...). En todas partes, las reglas son las mismas para todos. Incluso en la guerra hay reglas que deben respetarse", concluyó.