Von der Leyen urge a los líderes a prepararse para el golpe económico de una guerra larga

En una carta enviada a los líderes de cara a la cumbre que celebran este jueves y viernes, Von der Leyen consideró que la Unión Europea debe "enviar un claro mensaje" de que reforzará sus esfuerzos diplomáticos para trabajar hacia una desescalada, pero subrayó que el impacto económico del conflicto ya se está notando.

"Tenemos que estar preparados para más en caso de que el conflicto se prolongue. Nuestra respuesta debe ser directamente proporcional con la gravedad de las amenazas que afrontamos", escribió antes de un Consejo Europeo que iba a centrarse en la competitividad del continente, pero estará ahora marcado por la respuesta a la guerra.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que esta crisis hace "aún más urgente" la necesidad de fortalecer la competitividad del bloque y la independencia de la UE para protegerse frente a futuras crisis externas y destacó que la cuestión más apremiante es la energía.

Si bien la UE tiene el suministro "asegurado", desde el inicio de conflicto el bloque ha gastado 6.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles y "una perturbación prolongada del suministro de petróleo y gas desde la región del Golfo podría tener un impacto importante" sobre su economía, dijo von der Leyen.

La política alemana recordó que ya hay medidas en marcha para intentar paliar el efecto del aumento de los precios, como la liberación de reservas de crudo, la coordinación internacional para restaurar la libertad de navegación en la región o la llamada a evitar las restricciones a la exportación de energía.

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Y, al mismo tiempo, instó a que las medidas que tomen los Gobiernos para aliviar el impacto del encarecimiento energético sobre consumidores y empresas sean "temporales y específicas", minimicen sus costes fiscales, no aumenten la demanda de petróleo y gas y no retrasen la descarbonización del sistema energético.

"Estamos actuando para gestionar el 'shock' energético inmediato y proteger nuestra economía. Al mismo tiempo (...) tenemos que avanzar rápidamente en los próximos pasos: medidas que rebajen los costes de la energía de manera más duradera", escribió la presidenta de la Comisión.

Von der Leyen hizo hincapié en la necesidad de abaratar la electricidad, en particular con el despliegue de energías limpias. Si bien apostó por mantener el sistema actual de fijación de precios en el mercado mayorista por los "beneficios claros" que proporciona, señaló que medidas como el uso de contratos de compra de electricidad de larga duración podrían contribuir a reducir la volatilidad de los precios.

Además, "evitar la jubilación prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden proporcionar electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también podría desempeñar un papel", añadió von der Leyen, recordando que los Estados también pueden aliviar la factura de las industrias apoyándose en las reglas de ayudas de Estado del Pacto de Industria Limpia.

La jefa de la Comisión Europea consideró, asimismo, que "hay claramente margen" para reducir los impuestos a la electricidad, por ejemplo eliminando tasas no vinculadas a la energía o asegurando una tributación más favorable que para los combustibles fósiles, al tiempo que reiteró su disposición a adaptar el sistema de comercio de derechos de emisiones de carbono (ETS) en la UE a "nuevas realidades".

Recogió así en su misiva las ideas que el Ejecutivo comunitario ha ido avanzando en los últimos días, durante varios consejos de ministros de la UE, sobre cómo afrontar el impacto energético de la guerra desatada por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y la respuesta de ese país, tanto en el corto como a más largo plazo si el conflicto se prolonga.

Más allá del capítulo energético, von der Leyen insistió en la necesidad de "redoblar esfuerzos" para mejorar la competitividad del bloque con propuestas como la creación de un "Régimen 28" que armonice la legislación de sociedades para las empresas innovadoras de la UE, de modo que puedan constituirse en 48 horas, de manera digital, y operar en todo el bloque, o la recién presentada Ley de Aceleración Industrial.