Comienza en Alemania el proceso contra tres presuntos agentes rusos

Según la Fiscalía Federal alemana, los tres hombres, identificados como Daniil B., Vladyslav T. y Yevhen B., enviaron a Ucrania desde Colonia dos paquetes que contenían rastreadores GPS activados, por encargo de los servicios secretos rusos, con los que se comunicaron a través de un intermediario en Mariúpol, en la Ucrania ocupada.

El objetivo del envío, de acuerdo con la Fiscalía, era reunir información sobre las rutas y los procedimientos de una determinada empresa de transporte para más tarde mandar paquetes con artefactos incendiarios.

"Estos paquetes debían empezar a arder en Alemania o en ruta hacia partes de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar los mayores daños posibles con el fin de socavar la sensación de seguridad de la población", afirmó la institución en un comunicado cuando acusó formalmente a los tres el pasado mes de enero.

Los hombres fueron detenidos en mayo de 2025 en Alemania y Suiza, casi un año después de que varios paquetes ardieran en centros logísticos y vehículos de la empresa de transportes DHL, en una serie de incidentes en varios puntos de Europa que los investigadores también atribuyen a Rusia.

Un aspecto central del proceso que arranca este martes será determinar si los acusados eran conscientes de estar actuando supuestamente a instancias de Moscú, tal y como se les imputa.

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El abogado de uno de los procesados, Vladyslav T., declaró hoy a la cadena pública alemana SWR que las únicas pruebas contra él son mensajes de chat en los que sólo se habla del envío de paquetes y que no hay indicios de que supiera nada de posibles operaciones de sabotaje.

Por el contrario, la Oficina para la Protección de la Constitución -el servicio secreto doméstico alemán- dijo a este mismo medio que las investigaciones apuntan al patrón de los conocidos como "agentes de usar y tirar", personas reclutadas por Moscú a través de servicios de mensajería a los que se les paga una pequeña suma a cambio de realizar encargos sencillos.

Está previsto que el proceso se prolongue por lo menos hasta finales de septiembre.