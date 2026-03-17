Con el metal de Deftones, se abre el telón del festival musical Asunciónico en Paraguay

Deftones vuelve a Paraguay tras quince años de su primera y única presentación.

Esta vez, el Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicado en la ciudad de Luque, sirve de escenario al aire libre de este evento, que tuvo su última edición en 2024.

También destacan en la jornada inaugural los espectáculos del DJ y productor estadounidense Skrillex, la banda de hardcore punk Turnstile, el grupo de rock Interpol, la banda sueca de rock Viagra Boys, entre otros.

Por el rock y metal local están invitadas las bandas Villagrán, Kuazar, Steinkrug, NOD y Nott Demian.

Las intensas lluvias de este martes y el pronóstico de tormentas para el miércoles y jueves, según avisos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, obligaron a G5Pro y DF Entertainment -organizadores del festival-, a adelantar los horarios de los espectáculos, como medida de prevención.

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Para este miércoles, la sexta edición del Asunciónico recibirá a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, en su primera actuación en el país, junto a la rapera Doechii, la cantautora neozelandesa Lorde y otros artistas internacionales.

El telón se cerrará el jueves con los conciertos de la banda estadounidense The Killers, los grupos musicales No Te Va a Gustar y los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, así como del rapero argentino Ysy A y más artistas.

La cantante española Aitana y la DJ surcoreana Peggy Gou cancelaron sus presentaciones este año.

Asunciónico se organizó por primera vez en Paraguay en 2015 y desde entonces ha recibido a artistas como Rosalía, Mon Laferte, Diego Torres, Gorillaz, y otras estrellas internacionales.