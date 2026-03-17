Ejército de EE.UU. dice que bombardeó sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo bombardeos “exitosos” contra posiciones de misiles antinavío de Irán en las cercanías del estrecho de Ormuz, utilizando bombas penetrantes de alto poder. Según el Comando Central (Centcom), los objetivos representaban una amenaza para el tránsito marítimo internacional en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.