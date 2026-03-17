Ejército de EE.UU. dice que bombardeó sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos afirmó el martes que bombardeó “con éxito” sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas contra búnkeres.
“Hace algunas horas fuerzas estadounidenses usaron con éxito varias bombas penetrantes de 5.000 libras (2,3 toneladas) contra sitios iraníes de misiles a lo largo de la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz”, explicó en X el Comando Central para Oriente Medio (Centcom).
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“Los misiles de crucero antinavío presentes en algunos sitios representaban un riesgo para el tráfico marítimo internacional en el estrecho”, añadió Centcom.