Mundo
17 de marzo de 2026 - 22:47

Ejército de EE.UU. dice que bombardeó sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Aviones de la Armada estadounidense han realizado cientos de vuelos de combate durante la Operación Furia Épica, informó Comando Central para Oriente Medio (Centcom).
Aviones de la Armada estadounidense han realizado cientos de vuelos de combate durante la Operación Furia Épica, informó Comando Central para Oriente Medio (Centcom).

El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo bombardeos “exitosos” contra posiciones de misiles antinavío de Irán en las cercanías del estrecho de Ormuz, utilizando bombas penetrantes de alto poder. Según el Comando Central (Centcom), los objetivos representaban una amenaza para el tránsito marítimo internacional en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Por ABC Color

El ejército de Estados Unidos afirmó el martes que bombardeó “con éxito” sitios de misiles antinavío iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas contra búnkeres.

“Hace algunas horas fuerzas estadounidenses usaron con éxito varias bombas penetrantes de 5.000 libras (2,3 toneladas) contra sitios iraníes de misiles a lo largo de la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz”, explicó en X el Comando Central para Oriente Medio (Centcom).

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“Los misiles de crucero antinavío presentes en algunos sitios representaban un riesgo para el tráfico marítimo internacional en el estrecho”, añadió Centcom.