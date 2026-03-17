El barril de petróleo brent sube cerca del 2 % hasta situarse por encima de 102 dólares

Tras haber descendido momentáneamente por debajo de los 100 dólares en la jornada anterior, el crudo del mar del Norte volvió a subir y acumula una revalorización del 40,89 % desde el inicio del conflicto bélico en Irán el pasado 28 de febrero.

Durante la sesión de este martes, el brent llegó a rozar los 105 dólares por barril tras encarecerse más de un 4,5 % en las primeras horas de la mañana.

De esta manera, el brent recupera el nivel de los 100 dólares que llegó a perder el lunes ante la posibilidad de que se abriera el tránsito a algunos petroleros por el estrecho de Ormuz, por el que circula alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Pese a esas caídas puntuales del lunes, el precio se fijó en 100,21 dólares, un 2,84 % menos que el viernes.

Al otro lado del Atlántico, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también cotizaba al alza a la misma hora, con un avance del 1 %, situándose en los 94,5 dólares por barril.

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El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, cerró su cotización de este martes con una subida del 2,1 %, en 51,7 euros por megavatio hora (MWh).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy su confianza en que el estrecho de Ormuz, bloqueado 'de facto' por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí contra él, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

"No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho", declaró Trump.

El mandatario pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que se involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar a los buques comerciales en este paso marítimo clave para la economía global.

En la tarde de ayer, Trump reprochó la falta de "entusiasmo" con la que sus aliados han reaccionado a su propuesta de formar una coalición militar para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, especialmente por parte de los europeos, quienes le han trasladado que la guerra de Irán no es su guerra.

Asimismo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció el lunes que está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán.

Manuel Pinto, analista de XTB, señala que "el encarecimiento del petróleo está elevando las expectativas de inflación y retrasando posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal".

Esas tensiones bélicas mantienen al petróleo al alza en una semana que estará marcada por las reuniones de los bancos centrales, que deberán analizar el posible repunte de la inflación como consecuencia de la fuerte subida de los precios de la energía.