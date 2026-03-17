La Fiscalía de Países Bajos investiga como terrorismo un ataque a una sinagoga en Róterdam

Según informó este martes la Fiscalía neerlandesa, los detenidos -dos de 19 años, uno de 18 y un menor de 17- son sospechosos de “provocar una explosión, un incendio y un intento de incendio”, todo ello presuntamente con “finalidad terrorista”.

Además, la acusación sostiene que los hechos tenían el objetivo de generar “un miedo grave” en un grupo de población, en este caso la comunidad judía.

El ataque tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en una sinagoga situada en Róterdam y la explosión provocó un pequeño incendio que se extinguió por sí solo, aunque las autoridades consideran que pudo tratarse de un acto de mayor alcance.

La rápida actuación policial permitió, según la Fiscalía, evitar un posible segundo ataque.

Tras el incidente, los agentes se desplazaron a otra sinagoga cercana, donde localizaron un vehículo que habían identificado previamente, y en su interior viajaban los ahora detenidos, uno de los cuales coincidía con la descripción del sospechoso del ataque.

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Además, los agentes hallaron un bidón de combustible en el vehículo, lo que motivó su arresto inmediato.

El caso fue el primero de una serie de incidentes similares registrados en Países Bajos el pasado fin de semana.

En Ámsterdam, la policía investiga otros ataques con explosivos contra una escuela judía y un edificio de oficinas en el distrito financiero de Zuidas, sin que por el momento se haya confirmado una conexión directa entre los tres incidentes.

Las autoridades buscan a varios sospechosos relacionados con estos hechos, algunos de los cuales habrían huido en coche tras colocar artefactos explosivos en los accesos a los edificios atacados.

La investigación sigue en curso y los cuatro detenidos permanecen incomunicados, mientras la Fiscalía analiza posibles vínculos con los otros ataques y no descarta una motivación común de tipo ideológico o geopolítico.