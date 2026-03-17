ONU advierte de posible inseguridad alimentaria global por la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que denominaron preventivo, el pasado 28 de febrero. La República Islámica respondió con represalias.

El conflicto bélico impacta a nivel global y amenaza con golpear a la economía mundial por la crisis en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán en reacción a los ataques israelo-estadounidense.

Los costes operativos treparon debido al fuerte aumento de los precios del combustible y a rutas más largas para llegar a destino los productos.

La guerra en Oriente Medio podría provocar un nuevo récord de inseguridad alimentaria aguda en el mundo, alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

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“Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga hasta junio, otros 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda debido al aumento de los precios”, declaró el director ejecutivo adjunto del PMA, Carl Skau, en rueda de prensa en Ginebra.

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“Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible”, dijo.

Skau explicó que la guerra en Oriente Medio hace que las operaciones del PMA sean “mucho más caras”.