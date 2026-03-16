¿Por qué Israel atacó a Irán? La respuesta de la cónsul israelí en Paraguay

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero y la que denominaron como “preventiva” en relación al objetivo: eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio de régimen político.

El gobierno teocrático respondió con fuertes represalias a la operación militar israelo-estadounidense lanzando misiles contra territorio israelí y las bases estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Estados Unidos, por su lado, bautizó su operativo como “Furia Épica” y según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, su país atacó a Irán de “manera preventiva” tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses.

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Dos preguntas clave

El país persa está gobernado por los ayatolás desde la revolución de 1979. Éstos se declararon enemigos de Israel.

A tres semanas del inicio del conflicto bélico aún persisten muchas preguntas, pero dos en particular son las que sobrevuelan entorno a la guerra en Medio Oriente: por qué Israel tomó la decisión de lanzar su operación “León Rugiente” contra Irán y -aunque aún lejana- qué se espera tras la finalización de la guerra.

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Esta es la respuesta oficial de la diplomática israelí en Asunción a las consulta de ABC:

“Para nosotros, el objetivo es eliminar la amenaza existencial contra Israel. El cambio del régimen es el medio, no es el objetivo en sí mismo, explica Talor Shamash, primer Secretario, Jefe de Misión Adjunto y Cónsul de Israel en Paraguay.

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Sin embargo -añadió Shamash- “el régimen actual está comprometido con la destrucción de Israel. Su estrategia de buscar armas nucleares y de usar su grupo proxy no ha cambiado después del ataque en junio 2025 contra Israel", y agrega que “el régimen continúa financiado a Hamas y Hezbolá después del alto el fuego, y mantuvo negociaciones de mala fe solo para ganar tiempo".

Pos guerra

Si bien el fin de la guerra aún no se avizora, la diplomática israelí se refirió acerca de lo que podría esperarse en territorio iraní una vez concluya el operativo israelo-estadounidense.

“La operación creará las condiciones para que el pueblo iraní pueda tomar su futuro en sus propias manos y liberarse de un régimen asesino de 47 años. Es fundamental no dejar la misión a medio terminar y evitar que el régimen iraní vuelva a sus acciones hostiles”, concluyó.