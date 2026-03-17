Sigue alza del petróleo, con precios cercanos a la barrera simbólica de US$ 100

Los precios del petróleo subieron hoy más de 5%, luego de que varios países descartaron ayer el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero y la que denominaron como “preventiva” en relación al objetivo: eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio de régimen político.

Esta mañana, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 5,16% a 98,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,67% a 104,88 dólares el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

Lea más: Tensión en Ormuz pone en jaque fertilizantes para el agro, usados también en Paraguay

Estrecho de Ormuz

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó ayer a liberar su parte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando ayer campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Bolsas

En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda de Trump de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.

En el mercado accionario, las bolsas de Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila operaban en alza.

Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.