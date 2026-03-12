Tensión en Ormuz pone en jaque fertilizantes para el agro, usados también en Paraguay

No solo en el petróleo, la guerra también impacta en los fertilizantes utilizados para la producción de alimentos que es transportado por mar y pasa por este el estratégico paso de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán. Por este paso transita al menos el 13% del comercio mundial de estos nutrientes, es decir unas 16 millones de toneladas.

Ormuz es un corredor comercial vital en el mundo. Y en el contexto del conflicto bélico, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió hoy en su primer mensaje público que el paso marítimo clave para materias primas del comercio mundial estará cerrado hasta tanto no culminen sus planes de venganza por los ataques sufridos por parte de Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

Un reporte de la agencia EFE refiere quer este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros; 17% buques portacontenedores y 13% graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025 de la UNCTAD.

Alerta de la ONU

Según información actualizada del organismo de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), el 38% del crudo transitaba por este estrecho una semana antes del conflicto, así como un 29% del gas licuado de petróleo (LPG), el 19% de gas natural licuado (LNG), el 19% de productos derivados del petróleo refinado, el 13% de químicos (incluidos fertilizantes) y el 3% de los contenedores.

Lea más: Estratégico paso de Ormuz, bajo fuego: ataques a buques y combates en el mar

Para tener una idea cuánto impacto genera el conflicto bélico en la economía mundial, del 1 al 27 de febrero (víspera de los primeros ataques contra Irán), una media de 129 embarcaciones pasaban a diario por el estrecho, pasando a 4 a finales de la semana pasada, debido a la reticencia de los navíos a transitar por Ormuz debido al temor de sufrir algún ataque tras las amenazas de Irán, según EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las consecuencias más evidentes de este descenso de la navegación por la vía ha estado el aumento dramático de los precios del petróleo (24%) y del gas licuado (74%) a 9 de marzo.