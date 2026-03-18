El Kremlin condena el asesinato de Ali Lariyani

”Condenamos enérgicamente las acciones que atentan contra la salud, y más aún (cuando se trata de) el asesinato y la liquidación de representantes de la dirección de un Irán soberano e independiente, así como de otros países”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Lariyani, a quien describió como "mártir".

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por la muerte del alto cargo, y aseguró que esta se producirá "en el momento y lugar apropiados", según un comunicado oficial.

Hace una semana el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, por su nombramiento como máximo líder de la república islámica.

En su momento, el jefe del Kremlin tachó de "cínico asesinato" la muerte de Jameneí padre, con el que se reunió en el pasado.

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Putin también se reunió con Lariyani. La última vez, a finales de enero, cuando el alto cargo iraní hizo una visita sorpresa a Moscú para abordar con el líder ruso las tensiones con Estados Unidos.