Europa cotiza al alza aunque el petróleo vuelve a subir y se acerca a los 105 dólares

Así, a las 12.15 horas, destaca la subida de la Bolsa de Madrid, del 1,19 %; mientras París gana el 0,98 %; Milán, el 0,92 %; Fráncfort, el 0,75 %; y Londres, el 0,30 %.

El índice Euro Stoxx 50 (sigue la evolución de medio centenar de empresas de la zona euro con elevada capitalización) también suma el 0,86 %.

Europa ya comenzó la sesión de este miércoles en positivo, animada por la caída que registraba el precio del crudo, que a las 7 horas llegó a bajar más del 2 %, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares.

Y ello, apuntaban los expertos, después de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán haya anunciado que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

No obstante, el conflicto bélico que se mantiene en Oriente Medio provoca que el crudo brent suba nuevamente.

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A esta hora, el barril de brent se negocia a 104,73 dólares con una subida del 1,22 %.

Por el contrario, el West Texas Intermediates, el de referencia en Estados Unidos, baja el 1,57 %, hasta los 94,01 dólares.

Por su parte, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, desciende con fuerza, el 2,94 %, hasta los 50,18 euros por megavatio hora (MWh).

Las bolsas europeas mantienen el tono positivo en una jornada en la que se ha conocido que la inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero con respecto a enero, hasta una tasa interanual del 1,9 %, debido principalmente al encarecimiento de los alimentos frescos y los servicios.

Este dato de inflación se conoce un día antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que, según el consenso de analistas, mantendrá este jueves los tipos de interés en el 2 % pese a la reciente escalada de los precios de la energía tras la interrupción del paso de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

Previamente, hoy será el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), quien tampoco modificará las tasas, según los expertos.

A la espera de la Fed, cuyas decisiones se conocerán con el mercado europeo ya cerrado, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street apuntan a una sesión alcista, con ganancias del entorno de entre el 0,50 y el 0,6 %.

El euro cotiza casi sin variación y se cambia a 1,154 dólares.

El precio del oro baja el 0,92 %, hasta los 4.959 dólares, mientras que la plata se deja el 0,13 %, y cotiza a 79,20 dólares.

La rentabilidad de la deuda alemana a diez años, la de referencia en Europa, cae al 2,894 %.

El bitcóin baja el 1,70 %, hasta los 73.268,9 dólares.