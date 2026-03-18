La banda británica Placebo incluye dos conciertos en España en la gira de sus 30 años

Las entradas se pondrán a la venta de manera oficial el 27 de marzo a través de Live Nation y sus distribuidoras, pero habrá también dos preventas.

La gira, que arrancará en Oporto el 28 de septiembre y Lisboa el 29, contará con 36 fechas en total. De Portugal viajarán a España y, a partir de ahí, hacia grandes plazas europeas como Estocolmo (20 de octubre), Ámsterdam (27 de octubre), Milán (6 de noviembre), Berlín (16 de noviembre) o París (25 de noviembre), para acabar en diciembre en Irlanda y Reino Unido, concretamente en Cardiff el día 7.

Para la ocasión, la banda británica integrada por Brian Molko y Stefan Olsdal tocará temas de sus dos primeros discos de estudio, 'Placebo' (1996) y 'Without You I'm Nothing' (1998), el más exitoso de su carrera gracias a canciones como 'Every You Every Me'. Algunos de estos temas, subraya la promotora, llevan sin escucharse en vivo desde hace más de 20 años.

Con motivo del aniversario, está previsto también el lanzamiento el próximo 19 de junio de 'Placebo RE:CREATED', una reinterpretación "desde una perspectiva fresca y actual" del trabajo que los dio a conocer con su estilo oscuro y ambiguo, hablando de temas como la sexualidad o la adicción en plena euforia del "brit pop".

"No se trata de mejorarlo, no hay nada malo en él, se trata de completarlo. Cuando lo hicimos, aún no teníamos la experiencia ni los conocimientos de estudio necesarios para plasmar plenamente lo que teníamos en la cabeza. Con el paso de los años, las canciones cobraron vida propia sobre el escenario; crecieron, se desarrollaron, se completaron por sí mismas, en cierto modo", explicó la banda en el comunicado sobre su objetivo con este álbum.