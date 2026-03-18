Llegan 142 migrantes repatriados a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos

Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global Crossing que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según informó la cartera de Estado.

Detalló que del total de retornados, en el vuelo arribaron 116 hombres, 15 mujeres, un adolescente y 10 niños.

"El Gobierno Bolivariano recibió a 142 connacionales procedentes de Miami, Florida, lo cual demuestra un paso más hacia la reunificación familiar, gracias a la diplomacia de paz entre Venezuela y Estados Unidos, bajo un enfoque basado en el diálogo, la cooperación y la garantía de los Derechos Humanos", afirmó el ministerio.

Se trata del vuelo 124 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, 123 venezolanos regresaron a su país en un vuelo procedente de Estados Unidos, de los cuales 97 son hombres, 21 mujeres y 5 menores de edad.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.