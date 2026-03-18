Reserva Federal mantiene tasas de interés y envía una mala noticia a Trump

La Reserva Federal (Fed, banco central) resolvió hoy mantener sus tasas de interés por segunda reunión consecutiva y aumentó la previsión de inflación para Estados Unidos.

Los tipos de interés, que permanecen en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75%.

La institución, bajo presidencia de Jerome Powell, consideró que las repercusiones económicas de la guerra en Oriente Medio son “inciertas”, reportó AFP.

Los responsables del banco central aumentaron sus pronósticos de inflación: ahora podría situarse en 2,7% a finales de 2026.

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En diciembre pensaban que la inflación sería del 2,4% este año. Esta noticia no caerá bien en la Administración de Donald Trump que prometió en el inicio de su gobierno hace un año una nueva edad de oro para su país.

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¿Qué función cumple la Fed?

El banco central estadounidense tiene un doble mandato: mantener baja la inflación y buscar el pleno empleo, principalmente aumentando o reduciendo su tasa de interés de referencia, que actúa como un impulso o un freno para la demanda.

El interés es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrar. Se mide por un porcentaje o tasa y afecta a toda la economía. La establece el banco central de un país.