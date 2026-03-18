Teherán acoge este miércoles funeral de Ali Lariyani, una de las figuras del poder iraní

Según la fuente, el funeral comienza a las 13.30 hora local en la plaza Enghelad de la capital, y también se celebrará el funeral de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia), cuya muerte fue anunciada ayer por Israel en un bombardeo militar y confirmada posteriormente por las autoridades iraníes.

También se rendirá homenaje a los 84 marineros fallecidos el 4 de marzo por un bombardeo estadounidense, explicó la misma fuente.

Estados Unidos e Israel están matando a los políticos y militares más importantes de la República Islámica, en una campaña de asesinatos que ha reducido sustancialmente el número de figuras con influencia y poder en la autocracia iraní.

La última figura en ser asesinada ha sido Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano que toma las decisiones más importantes de defensa y seguridad en el país persa.

En el ataque que acabó con la vida de Lariyani murieron también su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo de Seguridad Nacional, citado por la agencia de noticias Mizan.