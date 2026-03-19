Alan Parsons celebra en España los 50 años de 'The Alan Parsons Project'

Según detalla la organización, se trata de una figura clave en la historia de la producción musical -trabajó como ingeniero de sonido de bandas tan influyentes como The Beatles o Pink Floyd-, reconocido por su capacidad para fusionar tecnología y creatividad y por haber definido el sonido de varias generaciones.

Entre sus composiciones más destacadas se encuentran éxitos como 'Eye in the Sky' o 'Sirius'.

Las entradas para el concierto del ganador de un premio Grammy y nominado a más de una decena de ellos se podrán adquirir desde mañana viernes.

Con Parsons ya son diez los artistas confirmados para la undécima edición del Stone, en un cartel que completan, de momento, el croata HAUSER (5 junio) y los españoles Sergio Dalma (6 junio), José Mercé (7), Malú (12), Pablo López (13), Siloé (18 y 19), Antoñito Molina (20), Pablo Alborán (21) y Ana Torroja (27 junio).

El Stone&Music Festival se celebra desde el año 2015 en el majestuoso entorno del Teatro Romano de Mérida, monumento impresionante que se inauguró entre los años 16-15 a. C, y en este evento se unen tres elementos: música, cultura y patrimonio.