Benjamín Netanyahu: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?"

Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares.

"Me dijo:' Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares'", subrayó, y agregó que, desde el inicio de la ofensiva, habla "regularmente con Trump", quien, insistió, "toma sus propias decisiones".

"América (Estados Unidos) no lucha por Israel, está luchando junto a Israel", indicó el mandatario hebreo, quien añadió que ambos países tienen "el mismo objetivo" en esta campaña militar contra la república islámica.

Este martes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su dimisión ante Trump en rechazo a la guerra que su país e Israel libran contra Irán.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso 'lobby' estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente estadounidense.

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En su misiva, el veterano estadounidense acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para impulsar la ofensiva contra Irán, la "misma táctica que los israelíes usaron" para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak".

En estos veinte días de guerra, los ataques iraníes han causado la muerte de quince personas en territorio israelí y de cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, en Cisjordania, territorio palestino ocupado.