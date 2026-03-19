Lula cambia de ministro de Hacienda por las elecciones

La salida de Haddad del Gobierno se daba por descontada en círculos políticos desde hace semanas, ante la extendida convicción de que se presentará como candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre próximo.

No obstante, todas las encuestas vaticinan que Haddad no tiene ninguna posibilidad de derrotar al actual gobernador, el bolsonarista Tarcísio de Freitas, que se presenta a la reelección y cuenta con un gran respaldo popular.

El nuevo titular de Hacienda, Dario Durigan, es secretario ejecutivo del ministerio, la cartera económica de mayor relevancia del Gobierno, y ha trabajado codo con codo con Haddad desde el comienzo de su gestión.

Al anunciar el relevo en el ministerio, Lula dijo que Haddad será recordado como el "ministro de Hacienda más exitoso de la historia" por haber conseguido aprobar una reforma tributaria que se discutía desde hace 40 años.

El Partido de los Trabajadores (PT) ha convocado un acto político para la noche de este mismo jueves en el que se espera que Haddad, al lado de Lula, anuncie su candidatura a gobernador de forma oficial.

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Haddad fue derrotado por Freitas en las elecciones al gobierno de São Paulo en 2022 y cuatro años antes optó a la presidencia y perdió frente a Jair Bolsonaro.

Según medios políticos, cerca de la mitad de los 40 ministros del Gobierno dejarán sus carteras en las próximas dos semanas para optar a cargos en las elecciones del 4 de octubre.

Los brasileños acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, a los 27 gobernadores y para renovar el Congreso Nacional y los órganos legislativos regionales.