Santander Brasil anuncia a Gilson Finkelsztain como su nuevo director presidente

El banco controlado por el español Santander informó en un comunicado al mercado que el proceso de sucesión ya fue aprobado por la Alta Administración de Santander Brasil tras la recomendación favorable hecha por el Comité de Nombramientos y Gobernanza.

Según el comunicado, Finkelsztain, que desde 2017 es el principal ejecutivo de la B3, la empresa operadora de la bolsa de valores de São Paulo, "posee un amplio reconocimiento en el sector y ha acumulado experiencia en instituciones como Citibank, J.P. Morgan y el propio Santander Brasil" (2011-2013).

El ingeniero civil formado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro en 1994 y especializado en Advance Management Program en la escuela de negocios Incead en 2011 fue presidente de la Cetip, la empresa de infraestructura financiera de la B3, entre 2013 y 2017.

También cuenta con experiencia en los bancos Bank of America y Merrill Lynch en las áreas de mercados de cambio, renta fija, renta variable y materias primas.

"Nuestro foco será transformar la base sólida en entregas relevantes para clientes, accionistas y para la sociedad. Brasil es un mercado de grandes oportunidades y estoy entusiasmado con el potencial de lo que podemos construir en los próximos años", afirmó Finkelsztain, citado en el comunicado.

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Santander Brasil aprovechó el comunicado para agradecer la valiosa contribución de Mario Leão desde que comenzó a trabajar en el banco en 2015, inicialmente como director de los segmentos Corporate y Corporate and Investment Banking, y también como vicepresidente, y en los últimos cinco años como director presidente y miembro del Consejo de Administración.

Santander Brasil, tercer mayor banco privado del país, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 15.615 millones de reales (unos 2.991 millones de dólares), valor en un 12,6 % superior al de 2024.