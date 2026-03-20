Al menos 13 muertos y 35 heridos por las fuertes lluvias e inundaciones en Malaui

Asimismo, “un total de 9.598 hogares se han visto afectados, de los cuales 128 han sido desplazados. Hasta la fecha, se han establecido 12 campamentos de evacuación en seis ciudades”, afirmó el DoDMA en un comunicado que recogen este viernes medios locales.

Entre los lugares más golpeados por las inclemencias meteorológicas destacan las ciudades meridionales de Blantyre (segunda urbe del país), con 573 hogares afectados y dos muertos; y Chikwawa, con 1.565 hogares impactados y tres fallecidos.

El departamento instó a los socios de cooperación para el desarrollo, a ONG locales e internacionales y al sector privado a apoyar “los esfuerzos de respuesta en curso mediante el suministro de artículos de primera necesidad, recursos financieros, asistencia técnica y operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas”.

“Este apoyo -insistió- es fundamental para atender las necesidades humanitarias inmediatas, ayudar a localizar y asistir a las personas afectadas y facilitar la pronta recuperación y rehabilitación de las comunidades impactadas”.

Como economía dependiente de la agricultura, Malaui -uno de los mayores productores de tabaco del mundo- es vulnerable a los desastres climáticos, como el devastador ciclón Freddy de 2023, que causó en el país más de 1.200 muertos.