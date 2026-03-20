Analistas privados mantienen en 1,5% la estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 37 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,8 %, previsto por BBVA, Bankaool y Banorte.

En contraste, Banca Mifel estimó una subida de apenas 0,8 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,8 % y 2,8 %.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano a un 1,8 %.

La Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) hasta su próxima decisión de mayo.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se mantuvo en 6,5 %, lo que supondría solo dos recortes de un cuarto de punto porcentual en el año, desde un 7 % que se mantuvo en la primera decisión del año en febrero pasado.

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Los analistas elevaron las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4,10 %, desde un 4 % previo.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron su estimación de 4 %, mientras que Banxico espera alcanzar su meta del 3 % en el tercer trimestre del año.

“Para fines de 2027, la expectativa de inflación general aumentó a 3,80 % desde 3,78 %; para el componente subyacente, se mantuvo en 3,76 % desde la última encuesta”, añade el documento.

Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3,7 %.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,35 unidades al finalizar 2026, por encima de los 18,18 esperados en la última edición.

Para el próximo año, el consenso auguró que el tipo de cambio se ubique en 19 pesos por dólar, desde los 18,7 de la encuesta previa.