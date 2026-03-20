Seúl, zona cero del concierto de retorno de los reyes del K-pop, la banda BTS

Las celebraciones comenzaron oficialmente este viernes con el lanzamiento de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, y del videoclip del sencillo 'Swim', así como una serie de eventos repartidos por toda la capital bajo el programa 'BTS The City Arirang Seoul'.

Entre las actividades destaca un show de drones en el parque Ttukseom del río Han, proyecciones en fachadas de monumentos como Sungnyemun y la N Seoul Tower, así como instalaciones urbanas en la plaza de Gwanghwamun y un espectáculo de luces en el la Plaza de Diseño de Dongdaemun (DDP).

El listado completo de eventos aparece en diversos idiomas en la cuenta de BTS de la plataforma para fans en línea Weverse, ante expectativas de una gran afluencia de seguidores de todo el mundo.

También se han habilitado tiendas temporales, exposiciones y promociones en distintos barrios, así como eventos para fans que se prolongarán durante varias semanas en la ciudad.

Los negocios locales y hoteles, además, han decorado sus fachadas con carteles y propaganda en morado en honor al color distintivo de la banda, para dar la bienvenida a los ARMY, la legión de fans de BTS.

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El concierto del sábado a las 20:00 hora local (11:00 GMT) será transmitido en directo globalmente por la plataforma de vídeos Netflix e incluirá una puesta en escena con referencias a la historia y cultura coreanas.

Se espera que los siete integrantes aparezcan caminando desde el interior del palacio Gyeongbokgung, el principal del país, hacia la emblemática plaza de Gwanghwamun, donde se encuentra el escenario, recreando una especie de procesión ceremonial, según fuentes gubernamentales y de la industria musical citadas recientemente por Yonhap.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, destacó esta semana, en su cuenta de X, el significado cultural del evento y pidió cooperación ciudadana para garantizar su desarrollo seguro.

Las autoridades esperan que unas 22.000 personas asistan con entrada al concierto, aunque los cálculos apuntan a que alrededor de 250.000 fans podrían congregarse en los alrededores del corazón de la capital para seguir el evento desde zonas habilitadas con pantallas gigantes que rodean la plaza.

Mientras, equipos de seguridad y voluntarios coordinan el dispositivo para una congregación masiva, con el despliegue de miles de agentes policiales y personal de emergencia.

Desde el punto de vista técnico, el espectáculo también busca marcar un hito en la producción de conciertos retransmitidos en directo.

El escenario principal mide unos 17 metros de ancho, con una estructura elevada de más de 14 metros de altura, y el evento será captado por 23 cámaras.

"Estamos utilizando lo que son, en esencia, cámaras de cine, las mejores del mundo para capturar actuaciones en vivo con ese tipo de calidad visual", afirmó el director del espectáculo Hamish Hamilton, en un informe de la plataforma.

Agregó que cada decisión que tomaron en cuanto al enfoque de la cámara, el diseño del escenario y la producción tiene el objetivo de que la persona que observa desde casa sienta que "está parada" en el lugar del evento.

"Me atrevería a decir que esto podría ser lo más importante que veamos este año en Netflix en términos de nuestras ambiciones de transmisión en directo", dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de la plataforma, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Séul.

En cuanto al gasto por el evento, el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, dijo este viernes en su cuenta de X que se espera que el concierto genere "billones de wones en valor económico", pero que el impacto intangible podrá ser incluso "decenas de veces mayor".

El concierto gratuito de este sábado servirá como antesala de la nueva gira mundial del grupo, que arrancará en abril en Goyang, al norte de Seúl, e incluirá paradas en América Latina y Europa.