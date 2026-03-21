La nueva amenaza para Putin, los blogueros Z que apoyan la guerra en Ucrania

"Odian las prohibiciones, están indignados con el trabajo de la Duma (cámara de diputados) y describen lo que ocurre como el intento de unos desconocidos enemigos de crear una situación prerrevolucionaria en Rusia", comentó Iván Filíppov, periodista y estudioso de la comunidad ultranacionalista rusa, a la prensa independiente.

Los errores cometidos por el Kremlin han logrado lo imposible, que los 'turbopatriotas' se hayan alineado en sus demandas con los correligionarios del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni.

Las críticas han ido en aumento a medida que las autoridades bloqueaban internet en lo que los especialistas llaman el comienzo de la desconexión rusa de la red mundial.

El caso más llamativo ha sido el del abogado y bloguero Iliá Remeslo, un delator estrechamente vinculado con el Kremlin que denunció en varias ocasiones a Navalni e incluso fue testigo en uno de los juicios contra el político opositor.

"Putin me dijo que nosotros nunca tomaríamos la senda china. Y me mintió. El propio Putin no utiliza internet, lo que es una vergüenza para un jefe de Estado. Vemos que la red de internet móvil no funciona ni siquiera en las grandes ciudades. Han bloqueado las redes sociales y los buscadores occidentales", denunció en Telegram.

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Remeslo no se quedó ahí. Calificó a Putin de ilegítimo presidente y "criminal de guerra", y pidió que sea llevado a juicio, entre otras cosas por permitir el enriquecimiento de sus amigos. "Todo tiene un límite. Necesitamos un presidente nuevo y moderno", añadió.

"Ahora la guerra se libra exclusivamente para satisfacer los complejos de Putin. Nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no ganamos nada con ello, sólo perdemos", aseguró.

Según informó este jueves el portal Fontanka, el bloguero ha ingresado en un psiquiátrico de San Petersburgo. Se desconoce si de manera voluntaria o forzosa.

El bloqueo de la red de mensajería Telegram, un contratiempo para muchos rusos, es un drama para los blogueros más militaristas, ya que esa es la plataforma en la que se han labrado un nombre y hecho una fortuna en estos últimos cuatro años.

En su mayoría, esas personas eran totalmente desconocidas para el gran público en febrero de 2022 y lo volverán a ser cuando concluya la guerra.

Además, estos aducen que Telegram es el principal medio de comunicación que utilizan los soldados rusos que combaten en la primera línea del frente. Aunque Putin y sus asesores aseguren que representa una amenaza para la seguridad de las tropas, los militares y los blogueros creen que, muy al contrario, ese servicio salva vidas.

Filíppov destaca también que la red ideada por Pável Dúrov es el principal medio de coordinación de los voluntarios que suministran al frente radiotransmisores, drones y otros equipos, sin los que las unidades rusas no pueden combatir.

"Telegram es nuestra principal herramienta de trabajo de la que depende la suerte de la guerra", señalan.

Las demandas que los Z presentan en los últimos meses les han colocado "en el mismo lado de las barricadas" que la oposición democrática en el exilio, que defienden una postura "radicalmente diferente".

"Nosotros también estamos en contra de la ralentización de Telegram, contra el bloqueo de internet, contra la arbitraria matanza de ganado en Siberia, contra la censura y a favor de la libertad de expresión", apunta el exiliado Filíppov, en alusión a la oposición a Putin.

Otro asunto que ha alineado a ambos bandos han sido las protestas de los granjeros siberianos por el sacrificio de miles de cabezas de ganado. La falta de explicaciones de las autoridades ha indignado a blogueros y opositores por igual.

Algunos las han comparado ya con las protestas de los mineros en los últimos años de existencia de la Unión Soviética.

Filíppov destaca que en las últimas semanas los mensajes que los blogueros publican en sus cuentas con cada vez más críticos con las autoridades, ya que, además, en el campo de batalla ucraniano tampoco ha habido éxitos desde 2025.

En algunos casos, incluso advierten que en Rusia podría tener lugar próximamente una sublevación contra el Kremlin. Y algunos de ellos asegura que en dicha situación no saldrán en defensa del actual régimen.

A la memoria viene el hecho de que son muchos los ultranacionalistas que apoyaron la revuelta protagonizada en junio de 2023 por Yevgueni Prigozhin, el fundador del grupo de mercenarios Wagner, que murió dos meses después en extrañas circunstancias al estrellarse el avión en el que viajaba.