Llegan a España 205 militares españoles evacuados de Irak por la guerra de Irán

Los soldados, que volaron a bordo de un A330, fueron recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón.

Estos soldados conforman el grueso del contingente de 300 efectivos españoles que tuvo que ser evacuado desde Irak debido a la guerra en Irán.

La mayoría de ellos pertenece al Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, localizado en la ciudad autónoma de Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en la misma localidad.

La retirada de los soldados de Irak se llevó a cabo de acuerdo con los aliados participantes en las dos misiones internacionales en ese país.

Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve', liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.