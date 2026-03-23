Abascal apoya a Orbán y ataca al Gobierno español en reunión de ultraderechistas europeos

"Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso éstas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones", aseguró el líder de Vox sobre los comicios húngaros del 12 de abril, para los que los sondeos auguran una derrota del primer ministro húngaro tras 16 años de mayorías absolutas.

Abascal hizo esas declaraciones durante una asamblea en Budapest de 'Patriotas por Europa', a la que acudieron también la francesa Marine le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia; y el neerlandés Geert Wilders, del Partido por la Libertad.

Ante unos pocos cientos de simpatizantes del gobernante partido húngaro Fidesz, reunidos en una plaza de la capital húngara, Abascal elogió el liderazgo de Orbán y destacó su papel como referente político en Europa.

"Estas elecciones nos afectan a todos aquellos que creemos que una Europa próspera, donde las naciones son soberanas y cooperan libremente, debe conquistarse", agregó el líder de Vox poco antes de lanzar una crítica contra el Gobierno español.

"Hoy vuestras calles seguras son la envidia de toda Europa, mientras que las calles españolas, por ejemplo, cada vez son más inseguras porque el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales", dijo Abascal.

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En cuanto a la Unión Europea (UE), el líder de Vox habló de los "burócratas de Bruselas" que amenazan a los pueblos con retirarles fondos "si no abren sus fronteras de par en par".

Además, calificó las políticas de la UE contra el cambio climático como "fanatismo verde" y "fanatismo climático", y opinó que arruina al campo y a la industria en Europa.

Hungría, donde Orbán gobierna desde 2010 con una política nacionalista y contraria a la inmigración, celebra el próximo 12 de abril elecciones generales, en las que el opositor partido conservador Tisza es el principal favorito, según las encuestas.

En ese contexto, el gobernante partido Fidesz organizó el sábado pasado el congreso ultraconservador CPAC y este lunes el encuentro de 'Patriotas por Europa', en los que los líderes ultraconservadores pidieron el voto para él y le manifestaron su apoyo.