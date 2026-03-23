Aterrizan en Venezuela 131 migrantes repatriados en un avión procedente de Miami

Del total de retornados, hay 115 hombres, 10 mujeres y seis menores de edad, quienes fueron atendidos por organismos de seguridad ciudadana tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, indicó el Ministerio de Interior y Justicia en la red social Instagram.

Se trata del vuelo 126 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El ministerio explicó que los repatriados "pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso", y luego reciben atención médica, para posteriormente ser trasladados a sus hogares.

"El Gobierno venezolano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país", expresó.

El pasado viernes, un avión procedente de EE.UU. aterrizó en Venezuela con 146 repatriados, informó entonces el Ministerio de Interior.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.

El pasado febrero, autoridades venezolanas recibieron en Caracas al jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordaron trabajar juntos en asuntos como la migración y la lucha contra el narcotráfico, informó entonces el Gobierno chavista.