El brent cae casi un 11 % a menos de 100 dólares ante posible desescalada en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró en el ICE londinense en 99,94 dólares, 12,25 menos que al término de la sesión del viernes.

El mercado recibió positivamente el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que aplazará cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán, si bien Teherán matizó que, aunque ha habido una oferta de contactos, no hay actualmente conversaciones.

El mercado sigue pendiente de la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán, que disparó los precios de los hidrocarburos al provocar el cierre de facto del estratégico estrecho de Ormuz, controlado por Teherán.

La consultora Oxford Economics advirtió este lunes de que la guerra "trastocará los mercados energéticos durante el resto del año", en un contexto de elevada incertidumbre.

La firma prevé que el estrecho de Ormuz permanezca intransitable al menos hasta mayo, con disrupciones del comercio en el segundo y tercer trimestre, y subraya que el aplazamiento de ataques de EE.UU. "no cambia materialmente" este escenario.

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Por ello, revisó al alza sus previsiones y sitúa el brent en una media de 114 dólares por barril en el segundo trimestre, al asumir que el tránsito se reanudará en mayo a cerca de la mitad de los niveles previos al conflicto, con una normalización gradual a lo largo de 2026.