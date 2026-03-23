El grupo Antenna compra a los Agnelli la sociedad editorial GEDI, dueño de 'La Repubblica'

La operación incluye, además de 'La Repubblica', las emisoras Radio Deejay, Radio Capital y m2o, así como 'HuffPost Italia', 'National Geographic Itali'a, la revista 'Limes' y la agencia de publicidad Manzoni.

Queda fuera de la transacción el diario 'La Stampa', cuya venta al grupo italiano SAE ya había sido acordada previamente por GEDI.

"Mantener la independencia editorial de todas las cabeceras periodísticas adquiridas es siempre importante para Antenna", señaló el grupo en un comunicado tras confirmar la operación.

Y añadió: "Preservar la identidad, la credibilidad y el pluralismo de cada marca representa un principio fundamental de la estrategia del Grupo".

Asimismo, el grupo avanzó que prevé invertir "nuevos y significativos recursos" para ampliar la difusión de 'La Repubblica' y poner en valor el trabajo de "sus numerosos y talentosos periodistas".

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En cuanto a la radio, el grupo pretende desarrollar un "importante centro radiofónico en el Mediterráneo", además de invertir en la producción de documentales informativos, 'streaming', 'podcast' y contenidos musicales y editoriales.

"Antenna se compromete a invertir en el periodismo italiano y a reforzar el papel de Italia como protagonista en el panorama de la información y del entretenimiento", señala la nota oficial.

Exor, la sociedad de la familia Agnelli, había anunciado hace meses su intención de desprenderse de su división editorial ante la insatisfacción con el rendimiento del negocio periodístico.

El cierre de la venta llega tras meses de negociaciones que provocaron huelgas y movilizaciones de los periodistas de 'La Repubblica' y 'La Stampa', que denunciaron falta de transparencia y expresaron la preocupación por la independencia editorial de las cabeceras.