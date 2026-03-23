Exhortan a candidatos en elecciones de Perú a no usar sin licencia personajes registrados

"Ante la difusión de presuntos casos de candidatos que estarían utilizando personajes y otros contenidos creativos protegidos sin la debida autorización en su propaganda electoral, el Indecopi exhorta a los partidos políticos y postulantes a respetar los derechos de autor durante la campaña", señaló el organismo estatal en un comunicado.

Por ejemplo, medios locales han difundido el caso de la candidata por el partido izquierdista Venceremos Lía Valderrama, que realiza actividades de campaña caracterizada como la Chilindrina, el popular personaje de 'El Chavo del 8'.

También otros candidatos al Parlamento han tratado de apelar al voto joven con 'cosplays' (disfraces personalizados) que imitan a personajes de series de anime.

Mientras, el candidato presidencial y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, conocido popularmente como 'Porky' ha usado en campañas anteriores la imagen del cerdito de los Looney Tunes, a la vez que la ex primera ministra Mirtha Vásquez se identifica con el personaje conocido como 'Baby Yoda', de la serie 'El Mandaroliano'.

El organismo estatal recordó que el uso de obras musicales, imágenes, audiovisuales, textos, personajes y otros contenidos creativos requiere la autorización previa de sus titulares o de las sociedades de gestión colectiva que los representan, conforme a lo establecido en la Constitución.

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Precisó que el uso no autorizado de obras protegidas vulnera los derechos de los creadores, artistas y productores, y puede generar sanciones administrativas y penales.

En ese sentido, agregó que los partidos políticos y candidatos pueden gestionar las autorizaciones necesarias a través de las sociedades de gestión colectiva que representan a autores y creadores de diversos ámbitos.

En su comunicado, señaló que en la campaña electoral de 2021, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una agrupación política con una multa de más de 15.000 dólares por infringir los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical utilizada sin autorización en un video promocional.

Del mismo modo, Indecopi ha difundido en sus redes sociales un video para concienciar sobre esta cuestión y en el que anima a usar la creatividad y no plagiar.

"La creatividad se respeta y el talento se protege, en esta la campaña la mejor estrategia es crear no copiar, compitamos creativamente", indicó el organismo al recordar que usar elementos protegidos sin autorización acarrea infracciones.