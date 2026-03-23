Gobierno británico convoca al embajador de Irán en protesta por "actos desestabilizadores"

El diplomático acudió a la sede del Foreign Office (ministerio de Exteriores), donde escuchó las quejas del Gobierno de Londres por las acciones del Gobierno iraní "tanto en el interior como en el exterior del país".

Según el Foreign Office, las quejas estuvieron centradas principalmente en la reciente detención de un iraní y un ciudadano con doble nacionalidad británico-iraní, acusados de "vigilancia hostil" a miembros de la comunidad judía londinense.

De acuerdo con un portavoz, ambos son "sospechosos de proporcionar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero", en referencia a Irán.

De hecho, añadió a continuación, "la seguridad nacional es nuestra máxima prioridad, y nos tomamos extremadamente en serio las amenazas que supone Irán y todos los que siguen sus órdenes".

El Gobierno británico ha mantenido desde el inicio de la guerra contra Irán un difícil equilibrio: por un lado, ha dicho en numerosas ocasiones que no permitirá "verse arrastrado a la guerra" por Estados Unidos, pero también ha prestado a la aviación estadounidense varias de sus bases para usarlas en operaciones "defensivas", que han incluido atacar instalaciones militares iraníes.

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La actitud británica ha sido considerada hostil por parte de Irán, que ha lanzado al menos dos ataques contra bases del Reino Unido, una en territorio de Chipre y otra en la isla de Diego García, en el océano Índico.

Hoy, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo ante el parlamento que su país debe estar preparado "durante un tiempo" para la guerra, y advirtió contra la tentación de caer "en el falso confort" de que el conflicto se aproxima "a un final rápido y temprano".