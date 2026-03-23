La cúpula de los liberales alemanes pedirá un nuevo mandato en su próximo congreso en mayo

"Para todos nosotros está claro que las cosas no pueden seguir así y toda la cúpula ha asumido su responsabilidad. Yo había propuesto someterse a una moción de confianza ante el congreso. La cúpula no lo aceptó y decidió que todos dimitiéramos para luego pedir un nuevo mandato al congreso", explicó el presidente del FDP, Christian Dürr.

Dürr asumió el cargo para suceder al frente del partido al exministro de Finanzas, Christian Lindner, quien dimitió después de que el FDP se quedase fuera del Parlamento alemán al no superar el umbral del 5 % en las elecciones generales de febrero de 2025.

El mandato de Dürr y de toda la cúpula del FDP vencía en 2027, pero, como indicó a través de la red social X la secretaria general de los liberales, Nicole Büttner, tras los últimos resultados electorales se necesita una nueva legitimación.

El FDP quedó este domingo fuera del parlamento regional de Renania-Palatinado, al obtener apenas el 2,1 % de los votos.

Dos semanas atrás tampoco había logrado entrar al parlamento regional de Baden-Württemberg al no alcanzar el umbral del 5 %.

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El FDP fue durante muchos años un partido clave en la política alemana y fue socio menor de coalición durante los 16 años de la era del canciller Helmut Kohl.

Durante una legislatura, el FDP fue socio de Gobierno de coalición de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en tiempos de la canciller Angela Merkel.

Pese a que su última participación en un Gobierno federal se dio en una coalición en la que estaban también el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes, el FDP ha sido considerado tradicionalmente como el socio natural del bloque conservador formado por la CDU y la Unión Sociacristiana de Baviera (CSU).

No obstante, el propio canciller, Friedrich Merz, ha dicho en varias ocasiones que las últimas evoluciones políticas hacen pensar que el FDP no volverá a tener relevancia en la política alemana.