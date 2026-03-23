La líder opositora taiwanesa quiere decirle a Xi Jinping que la paz con China es "viable"

"Tenemos una vía distinta a la guerra y la destrucción, tenemos otra alternativa. Pero esta alternativa requiere del esfuerzo de ambas partes, no se trata de un deseo unilateral. Pekín también debe demostrar buena voluntad y sinceridad", aseveró la política, de 56 años, durante un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Taipéi.

Cheng, quien tomó las riendas de la formación opositora en noviembre del año pasado, subrayó la importancia de cultivar una relación "pacífica, ordenada y estable" con China para que Taiwán "no se convierta en un campo de batalla", ni los taiwaneses actúen como "carne de cañón" en una eventual guerra.

"El intercambio y la paz entre ambos lados del estrecho no representan una traición a Taiwán ni un sacrificio de su democracia y libertad (...). En este marco de paz se pueden resolver malentendidos, ampliar el diálogo y el intercambio", señaló la dirigente, insistiendo en que todavía se puede evitar un conflicto bélico con China.

"No puedo comprender esta profecía autocumplida que lleva necesariamente a un desenlace apocalíptico. Dado que nadie desea ver este final, ¿por qué no actuar de manera proactiva para cambiar este destino trágico?", manifestó.

La líder opositora anunció la semana pasada que su reunión con Xi se llevaría a cabo entre abril y junio de este año, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que se produciría dicho encuentro.

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El presidente chino felicitó a Cheng nada más confirmarse su victoria en las primarias del KMT en octubre pasado, mediante un mensaje en el que expresó su deseo de que el Kuomintang y el Partido Comunista chino (PCCh) "unan a la gran mayoría del pueblo taiwanés" para, entre otros fines, "avanzar hacia la reunificación nacional".

La sintonía entre el KMT y el PCCh contrasta con el tono áspero que define las relaciones entre el Ejecutivo chino y el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de corte soberanista que gobierna Taiwán desde 2016 y cuyos dirigentes son calificados de "independentistas" por China.

Las autoridades de Pekín defienden públicamente la "reunificación pacífica" con Taiwán -una isla gobernada de forma autónoma desde 1949-, aunque nunca han renunciado al uso de la fuerza para tomar su control y, en los últimos años, han intensificado su campaña de presión política, diplomática y militar sobre este territorio.