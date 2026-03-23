México destaca nuevas líneas de investigación para Ayotzinapa y busca apoyo internacional

“Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche”, afirmó.

La mandataria señaló que este nuevo enfoque ha permitido avances en el caso.

“Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones o nuevas detenciones”, indicó.

El caso Ayotzinapa, ocurrido en 2014, se mantiene como uno de los principales pendientes en materia de justicia en México, tras múltiples irregularidades en las indagatorias iniciales y la liberación de varios detenidos en años recientes, sin que más de una década después se haya encontrado a los estudiantes.

La mandataria mexicana también informó que solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reforzar la credibilidad de las investigaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que hice fue pedirle a la representación del alto comisionado de Naciones Unidas en México que pudiera presentarnos algunos expertos. Pues son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas”, agregó.

En paralelo, la presidenta se refirió a un amparo relacionado con la resolución de un juez que pide al Ejército mexicano entregar la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual está en revisión.

“Lo tiene que revisar la corte. Está en la corte en este momento (…) Sedena lo que dice, lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar”, señaló.

Finalmente, recordó que algunos detenidos fueron liberados en el pasado, lo que ha complicado las investigaciones.

Más de once años después de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse y las familias mantienen acciones legales en México y en instancias internacionales para exigir el acceso completo a la información que podría contribuir a esclarecer el paradero de sus hijos.