Zimbabue concede la libertad bajo fianza al opositor y exministro Tendai Biti

Biti, coordinador del partido Foro de Defensores de la Constitución (CDF), junto con su director de programas, Morgan Ncube, fueron sentenciados a pagar una fianza de 500 dólares estadounidenses cada uno, después de ser detenidos el sábado pasado por no notificar a la policía una supuesta reunión pública.

"Biti y Ncube están en libertad bajo fianza con estrictas condiciones, entre las que se incluyen no interferir con los testigos de la fiscalía y no convocar ni dirigirse a reuniones públicas sin la autorización de la policía”, dijo a EFE el abogado de ambos, Chris Ndlovu.

“También se les pidió que entregaran sus pasaportes al tribunal y que se presentaran dos veces por semana, los lunes y los viernes, ante la policía mientras se resuelve su caso", añadió el letrado.

La próxima audiencia judicial está prevista para el 13 de abril próximo, cuando la defensa buscará impugnar las condiciones de la fianza.

Ambos habrían participado de una reunión pública en Mutare, capital de la provincia de Manicalandia, en el este del país, para manifestarse en contra de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno zimbabuense que extendería el mandato presidencial de cinco a siete años.

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Permitiría al presidente, Emmerson Mnangagwa, permanecer en el poder hasta 2030 si la norma es aprobada por el Parlamento.

Mnangagwa debería dejar el cargo en 2028 tras cumplir sus dos mandatos estipulados en la Constitución, pero el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial el proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario a siete años.

Además, la iniciativa busca modificar el sistema de elección presidencial para que el jefe de Estado sea elegido por el Parlamento, en lugar de por voto directo de la ciudadanía.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.

Según Human Rights Watch (HRW), el gobierno ha intensificado la represión contra quienes se oponen a esta legislación, y en los últimos meses la policía y hombres armados no identificados han amenazado, acosado y agredido físicamente a los opositores de la enmienda constitucional.