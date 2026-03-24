6.000 euros por un balcón para ver las procesiones de la Semana Santa sevillana en España

El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Sevilla precisó este martes, en un comunicado, que el arrendamiento de balcones para la Semana Santa es "una opción exclusiva con precios elevados".

En algunos casos llega a alcanzar los 9.000 euros (10.500 dólares) en las vías de paso común de las hermandades hacia la catedral (la 'carrera oficial'), incluido servicio de cáterin.

Los precios por días son también más altos en esa zona durante la llamada 'madrugá', la noche entre el Jueves y el Viernes Santos, cuando se concentran las procesiones más importantes y miles de fieles y turistas abarrotan la ciudad, capital de la región de Andalucía (sur).

Según el CAF, este tipo de alquileres debe formalizarse también conforme a la normativa vigente, tanto civil como fiscal.

"El alquiler temporal de balcones, aunque de corta duración, constituye una actividad económica sujeta a obligaciones que deben ser atendidas por los propietarios", precisó, y los rendimientos deben reflejarse en la declaración del impuesto sobre la renta como rendimientos del capital inmobiliario.

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Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa sevillana combina fervor religioso, grandes imágenes de arte barroco llevadas a hombros y tradición como pocas.