Mundo
24 de marzo de 2026 - 17:26

A 50 años del golpe, miles participan de una marcha contra el olvido en Argentina

Una multitud sale a las calles en Argentina para conmemorar 50 aniversario de la dictadura.
Una multitud sale a las calles en Argentina para conmemorar 50 aniversario de la dictadura.Matías Campaya

BUENOS AIRES. Decenas de miles de personas marchan hoy en Buenos Aires en una jornada de memoria a 50 años del golpe de Estado que instauró una sangrienta dictadura en Argentina, en medio de tensiones por un legado que el presidente Javier Milei busca revisar.

Por AFP

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, la masiva movilización en Argentina se extiende a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desborda en las calles aledañas, completamente colmadas de manifestantes.

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Organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a manifestarse en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que cifran en 30.000 y el gobierno estima en menos de 9.000.