A 50 años del golpe, miles participan de una marcha contra el olvido en Argentina

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, la masiva movilización en Argentina se extiende a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desborda en las calles aledañas, completamente colmadas de manifestantes.

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Organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a manifestarse en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que cifran en 30.000 y el gobierno estima en menos de 9.000.