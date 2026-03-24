Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania

En Poltava, ciudad ubicada en el centro-este de Ucrania, el jefe de la administración regional, Vitali Diakivnich, informó en la plataforma de mensajería Telegram de al menos dos fallecidos y 11 lesionados en un primer ataque, que provocó incendios y daños en edificios residenciales y un hotel.

En Zaporiyia, el administrador regional, Ivan Fedorov, anunció a través de la misma plataforma un “ataque masivo combinado de misiles y drones” rusos.

“Lamentablemente, una persona murió y tres resultaron heridas”, escribió.

Este martes se activaron alertas aéreas en todo el territorio ucraniano, a excepción de la región de Odesa, en el sur, debido a una oleada de ataques rusos, informaron diversas autoridades regionales.

En su discurso televisivo diario del lunes por la noche, el presidente Volodimir Zelenski había advertido de la posibilidad de un “ataque masivo” ruso.

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Por otra parte, en la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador de Sebastopol informó de al menos dos muertos y ocho heridos en una explosión seguida de un incendio en un edificio residencial de la ciudad, sin dar inicialmente una causa del siniestro y sin establecer un vínculo con la guerra en curso.