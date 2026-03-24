El candidato Roberto Sánchez llega al debate presidencial de Perú con sombrero de Castillo

Sánchez llegó al Centro de Convenciones de Lima, sede del debate, luciendo el sombrero de Castillo, si bien se lo retiró dentro de la sala para participar en el debate y no lo mantuvo sobre su cabeza, como hizo el exmandatario durante el debate de los comicios de 2021.

El sombrero de Castillo, tradicional de los campesinos de las partes altas de los Andes de la norteña región peruana de Cajamarca, fue un símbolo que distinguió al exmandatario, ahora condenado a once años y cinco meses de prisión por rebelión, a causa del fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022.

"Estamos acá trayendo la voz de los pueblos olvidados de Perú que piden justicia. Hoy nuestras propuestas estarán centradas en la lucha contra la corrupción y la criminalidad", señaló Sánchez a su llegada al lugar del debate.

El líder de Juntos por el Perú se ha vestido con el famoso sombrero del exgobernante al señalar que el propio Castillo le pidió que lo llevase y lo luciese en su campaña electoral, como símbolo de que la candidatura de Sánchez está respaldada por el expresidente.

Castillo buscó formar su propio partido, llamado Todo Con el Pueblo, pero no alcanzó a inscribirlo a tiempo para estas elecciones y fue acogido en las listas de Juntos por el Perú, donde figuran también varios familiares del expresidente, como su hermano Mercedes Castillo.

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El debate presidencial convoca a los 35 candidatos presidenciales en contienda para las elecciones del próximo 12 de abril, lo que implica un total de 15 horas de discusiones repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media cada una en la que participan grupos de entre once y doce candidatos, designados por un sorteo previo.

De acuerdo al sondeo difundido por Datum el domingo, un 18,1 % de los peruanos sigue indeciso a tres semanas se la votación, mientras que un 17,7 % no piensa votar por ningún candidato en carrera, o piensa hacerlo en blanco o viciado (nulo).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años.