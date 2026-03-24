Ministro de Exteriores español viaja a Argelia tras la crisis por el giro ante el Sáhara

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, Albares elogió a Argelia como "socio estratégico y amigo de España" y destacó los fuertes intereses comunes con un país que, recordó, es un suministrador de gas "de primer orden y fiable", factor clave en el actual contexto internacional.

El jefe de la diplomacia española subrayó la importancia de Argelia en "el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo"; el crecimiento exponencial del comercio bilateral, ya que en 2025 se triplicaron las exportaciones con respecto al año anterior; y los crecientes "lazos humanos y culturales", con presencia del Instituto Cervantes en el país.

Las relaciones con Argelia se vieron alteradas en 2022 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió cambiar la política española hacia el Sáhara y respaldar la propuesta de autonomía presentada por Marruecos para la excolonia española, frente al derecho de los saharauis a la autodeterminación.

En señal de protesta, Argelia retiró a su embajador en España y, unos meses después, rompió el Tratado de Buena Vecindad firmado veinte años atrás alegando su "injustificable" posición.

Tras año y medio de crisis, España y Argelia recuperaron las relaciones diplomáticas con la llegada del embajador argelino a Madrid a finales de 2023.

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En febrero de 2024, Albares tenía previsto una visita a Argel para consolidar la superación de la crisis, pero fue aplazada.

Un año después, en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores del G20 que se celebró en Johannesburgo, Albares se reunió con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y poco después viajó a Madrid el ministro de Interior de Argelia, que se convirtió en el primer dirigente del país en realizar una visita oficial a España desde el inicio de la crisis.

A principios de febrero de este año, Estados Unidos organizó en su embajada en Madrid una ronda de contactos multilaterales para abordar la situación del Sáhara en la que participaron representantes del Frente Polisario, Marruecos, Argelia, Mauritania y la ONU.

España no participó, pero Albares se entrevistó con la mayoría de asistentes, entre ellos con su colega argelino.