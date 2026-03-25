Base de línea aérea low cost de Argentina podría mudarse a Paraguay

La empresa Flybondi se encuentra en proceso de implementar un plan de reestructuración operativa en un contexto de reconfiguración en el mercado aerocomercial. Ante ello, puso en marcha un programa de retiros voluntarios para sus 1.500 empleados con el objetivo de reducir su plantilla, informó en un artículo el diario Clarín.

La medida, según el medio de comunicación argentino basado en un comunicado de la empresa, se configura en un plan de “rediseño organizacional” con la finalidad de optimizar la eficiencia operativa dadas las exigencias y la calidad de servicios solicitados por los usuarios.

Y en ese contexto, aseguraron desde la empresa low cost que los retiros no afectarán la operatividad.

Operaciones desde Paraguay

Por su parte, el periódico Página 12 publicó en su sitio web que la línea aérea “en diciembre anunciaban ambiciosas inversiones. Ahora, en cambio, mudarían sus operaciones a Paraguay por la falta de pasajeros".

Otros medios de comunicación aseguran también que Flybondi, optaría por mudar su base a Paraguay “por la falta de pasajeros” y los beneficios tributarios que ofrecen en suelo paraguayo.

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También, mencionan que la empresa argentina atravesaría dificultades económicas por las permanentes cancelaciones de vuelos y el alza de los precios de los combustibles para la aviación como efecto colateral de la guerra en Medio Oriente y el aumento de costos para el sector energético.