La naviera china Cosco reanuda envíos hasta Oriente Medio pese a la volatilidad regional

La compañía indicó que pese a la reactivación de este servicio, la situación en la región sigue marcada por la "volatilidad", por lo que la programación de los envíos, los costes y las condiciones de transporte permanecen "sujetos a cambios".

El anuncio se produce en un contexto de incertidumbre en el tráfico marítimo internacional, afectado por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo y por la que transita aproximadamente el 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

En las últimas semanas, los ataques y amenazas en la zona han alterado la navegación comercial y elevado los costes logísticos, lo que ha causado un encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales que ha afectado también a China.

En el gigante asiático, los precios de los combustibles han registrado una de sus mayores subidas recientes, lo que llevó a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (principal órgano de planificación económica) a intervenir esta semana de forma excepcional con medidas temporales de control de precios, en la primera actuación de este tipo desde la introducción del actual mecanismo en 2013, para contener el impacto sobre consumidores y empresas.

El anuncio de la naviera se produce poco después del regreso a China de su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, tras una gira por varios países de Oriente Medio, donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.

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China, principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques contra Irán, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos, tras haber sido estos blanco de bombardeos iraníes.