Policía israelí acordona barrio de Jerusalén Este para desahuciar a decenas de palestinos

"La limpieza étnica en Jerusalén Este está ocurriendo ahora mismo: un gran contingente israelí está entrando en el barrio de Silwan para desalojar a 11 familias palestinas de sus hogares", señaló B'Tselem en un comunicado, en el que detalló que fuerzas policiales han acordonado el barrio de Batn al Hawa e impiden la entrada de periodistas.

El desahucio se produce después de que el Tribunal Supremo israelí desestimó las apelaciones de 20 familias contra una ley israelí discriminatoria que otorga a los judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado de Israel), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

La organización de colonos Ateret Cohanim -en coordinación con las autoridades estatales y con financiación extranjera- es la que está interponiendo decenas de demandas para desalojar a estas familias palestinas y confiscar sus hogares para la expansión de asentamientos ilegales en Jerusalén Este.

Según informes iniciales citados por B'Tselem, los agentes han actuado de forma violenta contra las familias, deteniendo a algunos palestinos, mientras que algunos israelíes "están arrojando las pertenencias de las familias por las ventanas".

Este desalojo supone el inicio de la posible expulsión de un total de 2.200 personas en Silwan, que se enfrentan a una batalla legal -algunas de décadas- para permanecer en sus casas e los barrios de Al Bustan y Batn al Hawa.

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"Esta es la cruda realidad de la violencia sistemática e institucionalizada y una clara manifestación de una política israelí destinada a manipular el equilibrio demográfico y a 'judaizar' el barrio explotando leyes discriminatorias", denuncia esta ONG.