Sheinbaum llama a actuar para que el "doloroso" ataque mortal en una escuela no se repita

"El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos (...) Toda la situación tiene que atenderse de manera integrada, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que esto sea un hecho aislado, que no se repita", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde la Ciudad de México.

El martes, la Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar 'N', de 15 años de edad, quien al parecer habría actuado motivado por haber sido negada su entrada al plantel, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria -ubicada en el occidental estado de Michoacán- y disparó de forma directa contra las dos profesoras, de 36 y 37 años, quienes fallecieron por las heridas causadas.

Al respecto, Sheinbaum recordó que México tiene un programa de salud mental para alumnos de algunos cursos de secundaria, una iniciativa que, añadió, está previsto que se haga extensible en toda la educación media superior.

"Por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior. Es una capacitación a maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, estudiantes, madres y padres de familia", detalló la mandataria, sin dar plazos de cuándo va a presentar este nuevo programa.

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Sheinbaum aseguró que dentro del Gobierno "estamos trabajando muy fuerte" en dicha iniciativa, que definió como un programa de "comunicación, formación, atención y de salud mental para todas las familias".

La Fiscalía estatal informó que analiza las cuentas de redes sociales de Omar 'N', en las que previo al ataque habría publicado un video y fotografías con el rifle de asalto y la vestimenta que portaba al momento de su detención.

Las autoridades también investigan el origen del arma de fuego, el entorno familiar del adolescente y su conducta dentro de la escuela preparatoria.