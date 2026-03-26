"Hay muchas falsedades en los medios de comunicación en este momento. Incluso las publicaciones más respetadas no se abstienen de publicarlas. No les presten atención", sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Hoy, el 'Financial Times', citando fuentes de inteligencia occidentales, acusó a Moscú de estar cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Teherán para respaldar a su aliado en la guerra con Estados Unidos e Israel.

La parte rusa reconoció recientemente que envió ayuda humanitaria a través de Azerbaiyán al país persa, que bloqueó el estrecho de Ormuz. El cargamento incluía más de 13 toneladas de medicinas.

Anteriormente, ya surgieron acusaciones de que Rusia compartió información de inteligencia sobre los despliegues de tropas estadounidenses, algo que fue utilizado por las fuerzas iraníes para golpear las posiciones enemigas.

Por otro lado, Irán suministró a Rusia drones que sirvieron para golpear Ucrania y cuya producción ha localizado en suelo nacional.