La CIDH ve con preocupación el deterioro "significativo" de servicios esenciales en Cuba

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertaron en un comunicado sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios con "impactos particularmente graves sobre los presos, y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores".

Subrayaron que la alta dependencia de combustibles importados incrementa la fragilidad del sistema sanitario, en un escenario de desabastecimiento de insumos y medicamentos, y de limitaciones diagnósticas y terapéuticas.

A ello suma que se registran prolongados cortes de electricidad que afectan gravemente el acceso al agua potable, así como un aumento sostenido de los precios de los alimentos.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, advierte que la crisis humanitaria se desarrolla en un contexto de "graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales, especialmente, por la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, así como de la prohibición de la asociación con fines políticos".

También denuncia que la represión política en Cuba se encuentra en uno de sus momentos "más críticos y alarmantes", con niveles históricamente "altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida específicamente a silenciar las voces de la población cubana que exige libertad y democracia".

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"Esta represión se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica", detalló la CIDH.

Consideró además que ante este preocupante panorama, la responsabilidad primaria por el bienestar de la población "recae sobre el propio Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y modelo de partido único constituyen la causa estructural de la crisis".

Al tiempo que reiteró su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internacionales, abogó por el "respeto efectivo de los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión".

En ese sentido, instó al Gobierno insular a adoptar "urgentemente medidas efectivas y progresivas" para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población".